US-Präsident Biden in Südkorea

Pyeongtaek. US-Präsident Joseph Biden ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Südkorea eingetroffen. Er landete am Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Osan Air Base in Pyeongtak südlich von Seoul. Biden betonte, sein Besuch habe zum Ziel, die bereits starke Allianz zwischen Südkorea und den USA weiter zu verstärken. Diese sei »ein Dreh- und Angelpunkt für Frieden, Stabilität und Wohlstand« in der Region. Ein großer Teil der künftigen Weltgeschichte werde in den kommenden Jahrzehnten im indopazifischen Raum geschrieben werden. Am Sonnabend will Biden Gespräche mit dem neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol führen. Nach einem Treffen mit US-Soldaten am Sonntag beabsichtigt Biden nach Japan weiterzureisen. (dpa/jW)