Starker Neuling

Orlando. Der deutsche Basketballprofi Franz Wagner ist in das sogenannte All-Rookie First Team der NBA gewählt worden. Damit gehört der Flügelspieler der Orlando Magic zu den fünf besten Neulingen der nordamerikanischen Profiliga. 84 der 100 stimmberechtigten Journalisten wählten Wagner ins »First Team«. Der 20jährige hatte mit durchschnittlich 15,2 Punkten, 4,5 Rebounds und 2,9 Assists eine starke Debütsaison in der NBA absolviert. (dpa/jW)