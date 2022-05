Israels Regierung nur noch mit Minderheit

Tel Aviv. In Israel muss die Koalition von Ministerpräsident Naftali Bennett nach dem Austritt einer palästinensischen Abgeordneten nun mit einer Minderheit im Parlament regieren. Ghaida Rinawie Soabi von der linken Meretz-Partei erklärte in einem am Donnerstag in den Medien verbreiteten Brief, sie könne die Koalition aus Gewissensgründen nicht mehr mittragen. Damit verfügt das Regierungsbündnis nur noch über 59 der 120 Sitze in der Knesset. Ihre knappe Mehrheit von einem Mandat hatte die Koalition bereits im Mai verloren. Soabi verwies in ihrem Brief auf die israelische Gewalt gegen Palästinenser, unter anderem gegen Teilnehmer des Trauermarsches für die Journalistin Schirin Abu Akleh, die von israelischen Militärs getötet wurde. (Reuters/jW)