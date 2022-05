Mehrere Infektionen mit Affenpocken in Europa

Madrid. Ausbrüche von Affenpocken in Großbritannien, Portugal, Spanien, Italien und den USA sorgen für Alarm. In Spanien meldeten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag die ersten sieben Fälle. In Italien wurde ebenfalls der erste Fall einer Affenpockeninfektion im Spallanzani-Krankenhaus in Rom festgestellt. In Portugal stieg die Zahl der Infektionen um neun auf insgesamt 14 Fälle. Die Viruserkrankung, die sich durch engen Kontakt ausbreitet und zuerst bei Affen gefunden wurde, trat bisher hauptsächlich in West- und Zentralafrika auf und verursacht Fiebersymptome und Hautausschlag. Die Krankheit verläuft in der Regel mild, kann jedoch auch tödlich enden. (Reuters/jW)