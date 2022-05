Die Strenge und die Formen

Der Schriftsteller und Musiker Max Goldt erhält in diesem Jahr den Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache. »Max Goldt ist ein Meister der kleinen Formen, ein strenger Stilist, doch gleichzeitig offen für sehr freie poetische Formen«, erläuterte die Eberhard-Schöck-Stiftung in Baden-Baden am Mittwoch die Entscheidung der Jury. Zudem sei er »ein wirkmächtiger Kritiker schludriger Sprache, in der sich schlampiges Denken offenbart«. Die mit 30.000 Euro dotierte Teilauszeichnung des Kulturpreises Deutsche Sprache soll am 8. Oktober in Baden-Baden überreicht werden. (dpa/jW)