Exkorruptionsbekämpfer in Moskau verurteilt

Moskau. Früher war er ein hochrangiger Beamter im Kampf gegen die Korruption in Russland – nun ist Dmitri Sachartschenko wegen Bestechlichkeit selbst zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Moskau befand den früheren Vizechef der Antikorruptionsabteilung des Innenministeriums am Dienstag abend für schuldig, 1,4 Milliarden Rubel (20 Millionen Euro) an Schmiergeldern angenommen zu haben. Er muss laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen auch 500 Millionen Rubel Strafe zahlen. Die Gelder nahm Sachartschenko laut Gericht zwischen 2007 und 2016 an. (AFP/jW)