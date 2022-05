Malis Regierung will Putsch vereitelt haben

Bamako. Die in Mali regierende Militärjunta hat nach eigenen Angaben einen Putschversuch

vereitelt. Laut einer am Montag im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung soll eine »kleine Gruppe fortschrittsfeindlicher malischer Offiziere« vergangene Woche einen Staatsstreich versucht haben. Dabei seien sie von einem »westlichen Staat unterstützt« worden, wie AFP am Dienstag weiter berichtete. Einsatzkräfte hätten den Putsch verhindert und die Verantwortlichen verhaftet. Militärkreisen zufolge wurden etwa zehn Personen seit dem mutmaßlichen Putschversuch in der Nacht vom 11. zum 12. Mai verhaftet, weitere Festnahmen seien im Gange. (AFP/jW)