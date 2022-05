Libyen: Machtkampf zwischen Regierungen

Tripolis. Die vom Parlament ernannte libysche Regierung von Fatih Baschagha hat sich nach

eigenen Angaben wieder aus Tripolis, dem Sitz der UN-gestützten Regierung von Abdelhamid Dbeiba, zurückgezogen. Baschagha und seine Minister hätten Tripolis verlassen, »um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten«, erklärte dessen Pressedienst am Dienstag. Nach dem Umzug der Parallelregierung war es in der libyschen Hauptstadt zu Kämpfen zwischen bewaffneten Gruppen gekommen. Baschaghas Pressedienst hatte erst wenige Stunden zuvor erklärt, die vom Parlament ernannte Regierung sei in der Hauptstadt eingetroffen, um dort ihre Arbeit aufzunehmen. Das Parlament hatte Baschagha am 10. Februar in der östlichen Stadt Tobruk an die Spitze einer Übergangsregierung berufen. Er wird von General Khalifa Haftar unterstützt, der 2019 vergeblich versucht hatte, Tripolis einzunehmen. (AFP/jW)