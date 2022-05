Olympisches Boxen: Deutsche Athletinnen bisher sieglos bei WM in Istanbul

+ Update 22:10 +

Juan Karita/AP/dpa

Istanbul. Vier Kämpfe, vier Niederlagen – und eine krankheitsbedingte Absage. Das ist die bisherige Negativbilanz des Deutschen Boxsportverbands (DBV) bei der Weltmeisterschaft im olympischen Boxen der Frauen in Istanbul. Während der ersten Turnierrunde (Runde der 32, Sechzehntelfinale), wohlgemerkt.

Bei dem internationalen Wettkampf treten an elf Tagen 310 Boxerinnen aus 73 Nationen gegeneinander an. In zwölf Gewichtsklassen fallen bis zum 20. Mai die finalen Entscheidungen. Der DBV nominierte sieben Faustkämpferinnen, ein »junges und motiviertes Team«, hieß es am 8. Mai, dem WM-Auftakttag, auf der DBV-Homepage.

Am frühen Donnerstag abend stieg Halbfliegengewichtlerin Maxi Klötzer in den Ring. Ihre Kontrahentin Aira Cordero Villegas von den Philippinen dominierte die am Olympiastützpunkt in Frankfurt/Oder trainierende Chemnitzerin in allen drei Runden klar. Ergebnis: 5:0 Punktrichterstimmen für Villegas. Noch deutlicher war der Sieg für die türkische Rechtsauslegerin Hatice Akbas gegen DBV-Kämpferin Zeina Nassar im Bantamgewicht. Die Lokalmatadorin hinterließ sprichwörtlich Wirkung: In Runde zwei müsste die Berlinerin von der Ringrichterin angezählt werden. Nassar blieb chancenlos und verlor gleichfalls mit 0:5. Abschließend kletterte Weltergewichtlerin Stefanie von Berge in das Seilgeviert. Der Clinch gegen die Argentinierin Lucia Noelia Perez war phasenweise ausgeglichen, dennoch erfolglos. Perez sahen die Richter mit 5:0 vorne.

Bereits am Montag war der DBV mit einer Niederlage in das Turnier gestartet. Halbmittelgewichtlerin Leonie Müller war der US-Amerikanerin Morelle McCane in allen Belangen unterlegen, das Votum der Punktrichter gegen die Deutsche einstimmig.

Im Vorfeld des Kampfabends am Donnerstag sagte Lena Marie Büchner ihre Teilnahme kurzfristig ab. Die Leichtgewichtlerin soll dem DBV zufolge erkrankt sein. Nähere Angaben machte der Verband indes nicht. Büchner hielt sich ebenso bedeckt, sagte auf ihrem Instagram-Account lediglich: »Ich kann heute meine Bühne nicht betreten.« Zwei deutsche Boxerinnen sind noch im Turnier. (jW)