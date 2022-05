Russland: Präsident Putin erwartet Rekord bei Weizenernte

Vitaly Timkiv/AP/dpa Laut Russlands Präsident Wladimir Putin kann Russland in diesem Jahr 87 Millionen Tonnen Weizen ernten

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet in diesem Jahr eine Rekordernte beim Weizen und hat eine Steigerung des Exports angekündigt. »Nach Einschätzung von Spezialisten – das sind natürlich nur vorläufige Schätzungen – könnte sich die Getreideernte auf 130 Millionen Tonnen belaufen, darunter 87 Millionen Tonnen Weizen«, sagte Putin am Donnerstag auf einer Regierungssitzung. Seinen Angaben nach wäre das ein Rekord beim Weizen. Russland ist einer der größten Getreideproduzenten weltweit mit einer wichtigen Rolle für die Welternährung. Immer problematischer wird die Situation in den Getreidelagern der Ukraine, die ebenfalls zu den wichtigsten Weizenexporteuren der Welt zählt: »20 Millionen Tonnen Getreide müssen die Ukraine in weniger als drei Monaten verlassen«, sagte die für Verkehr zuständige EU-Kommissarin Adina Valean. Das Getreide drohe die Lagerstätten zu blockieren, die für die nächsten Ernten benötigt würden. Die Ukraine kann kriegsbedingt wegen blockierter Häfen im Schwarzen Meer derzeit nichts ausführen. (dpa/jW)