Nordirland: Sinn-Féin-Chefin in ihrem Bezirk wiedergewählt

Peter Morrison/AP Photo

Belfast. In Nordirland hat die Vorsitzende der linksrepublikanischen Partei Sinn Féin, Michelle O'Neill, bei der Wahl zum Regionalparlament ihr Mandat im Wahlbezirk Mid Ulster verteidigt. Sie wurde mit 10.845 Stimmen wiedergewählt, wie die Wahlkommission am Freitag mitteilte. Erwartet wurde, dass Sinn Féin bei der am Donnerstag abgehaltenen Wahl in der zu Großbritannien gehörenden Provinz erstmals als stärkste Kraft hervorgeht. Sollte sich das bewahrheiten, wäre das ein historisches Ergebnis für die Partei, die einst als politischer Arm der militanten Organisation IRA galt und sich für eine Vereinigung mit der Republik Irland einsetzt. O'Neill hätte als Spitzenkandidatin ihrer Partei Anspruch auf das Amt der Regierungschefin. Bislang hatten das Amt stets Politiker inne, die eine Beibehaltung der Union Nordirlands mit Großbritannien befürworten. O'Neill betonte, sie wolle sich um Themen wie die steigenden Lebenshaltungskosten und Gesundheit konzentrieren. Gleichzeitig forderte sie aber eine breite Debatte über eine mögliche irische Einheit. Ein Endergebnis wurde für den späteren Freitag abend erwartet. (dpa/jW)