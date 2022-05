Rekorddividenden bei Dax-Konzernen

Frankfurt am Main. Börsennotierte deutsche Unternehmen zahlen Rekorddividenden an ihre Aktionäre. Für das Geschäftsjahr 2021 würde eine Summe von 57 Milliarden Euro ausgeschüttet, teilte die DZ-Bank am Dienstag mit. Bisher lag der Spitzenwert demnach bei 49,3 Milliarden für 2017. Die Bank wertete die Zahlungen aller Unternehmen im Dax, im MDax und im TecDax aus. Am meisten schüttete die Mercedes Benz Group mit 5,3 Milliarden Euro aus, gefolgt vom Versicherungskonzern Allianz (4,5 Milliarden), BMW und VW (je 3,8 Milliarden). (dpa/jW)