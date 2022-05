Neunte Eiszeit

Berlin. Die Eisbären Berlin haben ihren Titel in der Deutschen Eishockeyliga erfolgreich verteidigt. Die sehr effektive Mannschaft von Trainer Serge Aubin gewann das vierte Play-off-Finalspiel am Mittwoch abend bei Red Bull München 5:0 und entschied die Best-of-five-Serie mit 3:1 für sich. Für den Rekordchampion war es der neunte Meistertitel in der DEL. (sid/jW)