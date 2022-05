Mexiko: Aktion für vermisste Frauen

Mexiko-Stadt. Immer wieder »verschwinden« Menschen und insbesondere junge Frauen in Mexiko – Vermietungsanzeigen ihrer leeren Zimmer sollen nun darauf aufmerksam machen. Die Organisation AMNRDAC (Mexikanische Vereinigung für gestohlene und verschwundene Kinder) hat die Zimmer von vier vermissten jungen Frauen auf mehreren Internetplattformen symbolisch zur Miete angeboten. Nach Angaben der AMNRDAC-Gründerin María Elena Solís sollen so auch Spenden für die Angehörigen gesammelt werden. Links in den Anzeigen führen zur Seite des Projektes, das Cuartos vacíos – Leere Zimmer – heißt. Das Projekt hatte laut Solís in einem Fall bereits Erfolg. Insgesamt gelten in Mexiko knapp 100.000 Menschen als »verschwunden«. (dpa/jW)