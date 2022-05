Italien: Fusion bei Festnetzgeschäft droht

Mailand. Beim italienischen Telekommunikationskonzern TIM zeichnet sich eine Grundsatzeinigung bei der geplanten Fusion des Festnetzgeschäfts mit Marktkonkurrent Open Fiber an. Wie Telecom-Italia-Chef Pietro Labriola laut Reuters am Donnerstag sagte, fänden entsprechende Gespräche mit der italienischen Staatsbank CDP statt. Das Geldhaus hält Anteile von 60 Prozent an Open Fiber und zehn Prozent an TIM. Auch Anteilseigner KKR ist an den Gesprächen beteiligt. (Reuters/jW)