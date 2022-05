Stellantis steigert Umsatz

Amsterdam. Der Autokonzern Stellantis hat seinen Umsatz im ersten Quartal 2022 deutlich gesteigert. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 41,5 Milliarden Euro, wie die aus der Fusion von Fiat Chrysler und PSA-Konzern hervorgegangene Autogruppe am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Stellantis hatte insgesamt 1,37 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. (dpa/Reuters/jW)