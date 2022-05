Regionalwahlen in Großbritannien

London. Bei der ersten großen Abstimmung seit der »Partygate«-Affäre haben am Donnerstag zahlreiche Menschen in Großbritannien über die neue Zusammensetzung ihrer örtlichen Parlamente entschieden. Die Wahl von Tausenden Gemeinde- und Bezirksräten in England, Schottland und Wales gilt als wichtiger Stimmungstest für den seit Monaten wegen des Skandals um Lockdownfeiern im Regierungssitz stark kritisierten Premierminister Boris Johnson. (dpa/jW)