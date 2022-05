IG BAU: Mindestlohn bei Gebäudereinigern

Frankfurt am Main. Die IG BAU verkündete am Montag in einer Pressemitteilung einen raschen Verhandlungsdurchbruch in der Branche der Gebäudereinigung. »Gemeinsam mit unseren aktiven Mitgliedern haben wir es geschafft, einen Lohn von zwölf Euro in der untersten Lohngruppe zum 1. Januar nächsten Jahres zu erkämpfen.« Nur: Die Anhebung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns auf zwölf Euro ist bereits für den 1. Oktober 2022 geplant. Deshalb fordert die IG BAU eine sofortige Aufnahme von Lohntarifverhandlungen, um für die Beschäftigten ein Einkommen deutlich über dem künftigen Mindestlohn durchzusetzen. (jW)