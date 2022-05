Verdi: Neue Streiks bei Amazon

Bad Hersfeld. Die Gewerkschaft Verdi hat an sieben Amazon-Standorten in Deutschland die Beschäftigten erneut zu Warnstreiks aufgerufen. An den beiden Standorten in Bad Hersfeld, in Koblenz, Leipzig, Rheinberg, Graben und Werne solle es teils mehrtägige Arbeitsniederlegungen geben, teilte die Gewerkschaft am Montag mit. Die Beschäftigten fordern demnach Auskunft über möglicherweise gespeicherte persönliche Daten. Zudem gehe es um die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels. Bereits seit 2013 dauert der Tarifkonflikt bei Amazon an. Der Onlineriese hat bundesweit 17 Logistikzentren und wurde in den vergangenen Monaten wiederholt bestreikt. (dpa/jW)