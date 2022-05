Globus hält Märkte in Russland geöffnet

Hamburg. Die Handelskette Globus will in Russland weiterhin Märkte betreiben. Man wolle nicht mit »politischen Statements« operieren, »nicht in die eine, nicht in die andere Richtung«, hatte Unternehmenschef Thomas Bruch gegenüber dem Manager-Magazin gesagt, wie die Zeitschrift am Montag berichtete. Der Handelskonzern betreibt in Russland 19 Märkte. Zu ihm gehören SB- und Real-Märkte, Baumärkte, Tankstellen und Elektrofachgeschäfte. Das Unternehmen hat 47.000 Beschäftigte und erwirtschaftet jährlich acht Milliarden Euro Umsatz. (AFP/jW)