Qantas will längste Direktflüge anbieten

Sydney. Die australische Airline Qantas will ab Ende 2025 die weltweit längsten Direktflüge anbieten. Wie die Fluggesellschaft am Montag mitteilte, sollen die Flüge mit einer Dauer von rund 19 Stunden australische Metropolen wie Sidney und Melbourne zunächst mit London und New York verbinden. Demnach hat Qantas dafür zwölf Flugzeuge des Typs Airbus A350-1000 geordert. Qantas hatte die rund 17.700 Kilometer lange Flugverbindung von London nach Sydney bereits Ende 2019 getestet. Die eigentlich ab 2022 geplanten Flüge waren wegen der Pandemie verschoben worden. (dpa/jW)