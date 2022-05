Aktien von Adler Group stürzen ab

Frankfurt am Main. Die wirtschaftliche Lage der Adler-Gruppe, eines der größten Immobilienunternehmen Deutschlands, spitzt sich zu. Der Aktienkurs sank am Montag im Vergleich zu Freitag zeitweise um 45 Prozent auf noch knapp vier Euro. Die Immobiliengruppe hatte am späten Freitag abend in einer Mitteilung bekanntgegeben, dass der Jahresabschluss des Unternehmens nicht zertifiziert werde, »da der Abschlussprüfer nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben«. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG war mit der Begutachtung der Bilanz für das Jahr 2021 beauftragt worden. (AFP/jW)