Euro-Zone: Inflation in Rekordhöhe

Luxemburg. Die Inflation in der Euro-Zone hat im April ein Rekordhoch erreicht. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent. Es ist die höchste Inflationsrate im Euro-Raum seit Einführung der Gemeinschaftswährung 1999. Rekordwerte hatte die Teuerungsrate bereits in den Monaten zuvor erreicht. Die Verbraucherpreise stiegen im April im Monatsvergleich um 0,6 Prozent. Antreiber waren erneut besonders die Energiepreise, die sich zum Vorjahresmonat um 38 Prozent verteuerten. (dpa/jW)