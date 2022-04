Es droht Knast

London. Boris Becker erwartet am Freitag in seinem Londoner Prozess das Strafmaß. Maximal sieben Jahre Haft sehen die Gesetze in Großbritannien vor. Die Jury hatte Becker am 8. April in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig erklärt. Nachdem Becker 2017 von einem britischen Gericht für insolvent erklärt worden war, soll der Wahl-Londoner weiter Überweisungen hoher Geldsummen vorgenommen und den Besitz einer Immobilie in seiner Geburtsstadt sowie Aktienanteile verheimlicht haben. (sid/jW)