BRD: 2021 so wenige Eheschließungen wie nie

Wiesbaden. Noch nie haben in Deutschland so wenige Paare geheiratetet wie 2021. Dies teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Nach vorläufigen Zahlen gaben sich im vergangenen Jahr rund 357.800 Paare das Jawort. Das waren noch einmal 15.500 oder 4,2 Prozent weniger als 2020, in dem Jahr war die Zahl bereits um rund zehn Prozent gesunken. (AFP/jW)