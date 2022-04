Schweiz: UBS mit Rekordgewinnen

Zürich. Die Schweizer Großbank UBS hat ihren Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert. Wie der Weltmarktführer in der Vermögensverwaltung für Millionäre und Milliardäre am Dienstag in Zürich mitteilte, blieb unter dem Strich ein Überschuss von gut 2,1 Milliarden US-Dollar (2,0 Milliarden Euro). Die UBS konnte somit 17 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor verbuchen. Insgesamt konnten die Einnahmen um acht Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Dollar gesteigert werden. Für die Bank ist es der beste Jahresbeginn seit 15 Jahren.(dpa/Reuters/jW)