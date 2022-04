GB: Handelsketten senken Preise

London. Die britischen Handelsketten Asda und Morrisons haben Lohnerhöhungen und Preissenkungen angekündigt. Wie die Fachzeitschrift The Grocer berichtete, reduziert die Handelskette Morris die Preise für Nahrungsmittel wie Reis, Eier, Hühnerfleisch und Müsli um durchschnittlich 13 Prozent, die Löhne für Beschäftigte sollen laut dpa um 4,5 Prozent steigen. Asda hat demnach Preissenkungen von zwölf Prozent für frische Lebensmittel, Reis, Nudeln, Erfrischungsgetränke und Tiefkühlprodukte angekündigt. Asda will die Löhne für die rund 120.000 Beschäftigten laut The Grocer um ebenfalls 4,5 Prozent auf 10,10 Pfund erhöhen. (dpa/jW)