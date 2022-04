London: Keine Zölle auf Waren aus Ukraine

London. Großbritannien schafft Zölle auf Waren aus der Ukraine ab. Wie die britische Regierung am Montag abend mitteilte, würden die Zölle »auf null gesenkt und alle Quoten abgeschafft«. Insbesondere Gerste, Honig, Geflügel und Dosentomaten seien davon betroffen. Der Schritt erfolge auf eine Bitte des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij hin, so die Regierung. Außerdem werde das Exportverbot britischer Waren nach Russland auf elektronische Geräte zum Abfangen und Überwachen von Kommunikation ausgeweitet. Die britische Regierung hatte erst in der vergangenen Woche Handelsverbote gegen Russland ausgeweitet und Zölle auf bestimmte Produkte aus Russland und Belarus um 35 Prozentpunkte erhöht.(dpa/Reuters/jW)