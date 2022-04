Bei Energieboykott droht Rezession in BRD

Frankfurt am Main. Eine Eskalation des Konflikts mit Russland mit einem vollständigen Einfuhrstopp von Energieträgern könnte die BRD-Wirtschaft 2022 nach Modellrechnungen der Bundesbank in eine Rezession stürzen. »Im verschärften Krisenszenario würde das reale Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr gegenüber dem Jahr 2021 um knapp zwei Prozent zurückgehen«, hieß es im am Freitag veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. Da es kurzfristig kaum möglich sei, Lieferausfälle aus Russland durch erhöhte Einfuhren aus anderen Förderländern komplett zu ersetzen, dürfte es vor allem bei der Gasversorgung zu Engpässen kommen. (dpa/jW)