Australien ficht Urteil zu Assange nicht an

Sydney. Australien wird eine Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA nicht anfechten. »Wir haben Vertrauen in die Unabhängigkeit und Integrität des britischen Justizsystems«, sagte der australische Senator Simon Birmingham am Donnerstag dem nationalen Fernsehsender ABC. Ein britisches Gericht hatte am Vortag die Auslieferung des australischen Staatsbürgers an die USA formell genehmigt. In den USA drohen Assange wegen der Bekanntnachung von US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan 175 Jahre Haft. (AFP/jW)