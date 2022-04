Pkw-Absatz in EU rückläufig

Brüssel. Unterbrochene Lieferketten sorgen weiterhin für schwächere Absatzzahlen der Autohersteller in der Europäischen Union. Wie der Branchenverband ACEA am Mittwoch in Brüssel mitteilte, hätten sich die Produktionsprobleme für die Automobilindustrie durch den Krieg in der Ukraine noch verschärft. Im März gingen die Neuzulassungen in der EU im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20,5 Prozent auf 844.187 Fahrzeuge zurück. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ergibt sich ein Rückgang von 12,3 Prozent. Die stärksten Rückgänge verzeichneten Spanien (minus 30,2 Prozent), Italien (minus 29,7), Frankreich (minus 19,5) und die Bundesrepublik (minus 17,5 Prozent). (dpa/jW)