Japan: Yen auf 20-Jahres-Tief

Tokio. Die japanische Währung ist weiter im Wert gefallen. Der Yen lag am Dienstag bei 127,80 im Vergleich zum US-Dollar und damit auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Die weltweit ohnehin schon gestiegenen Preise würden in Japan dadurch noch zusätzlich angetrieben, sagte Finanzminister Shunichi Suzuki am Dienstag im Parlament in Tokio. Durch den Wertverfall würden Verbraucher geschädigt sowie Unternehmen, »die die Kosten nicht weitergeben können«, so Suzuki. (Reuters/jW)