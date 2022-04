Slowakei gibt S-300-Flugabwehrsystem an Ukraine

Maxim Shipenkov/EPA FILE/dpa Flugabwehrsysteme des Typs S-300 bei einer russischen Militärtechnik-Ausstellung (Schukowski, 14.8.2014)

Bratislava. Die Slowakei will der Ukraine eines ihrer S-300-Raketensysteme überlassen. Das teilte der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger am Freitag auf Facebook mit. Dies bedeute nicht, »dass die Slowakische Republik Teil des bewaffneten Konflikts in der Ukraine geworden ist«. Er fügte hinzu, dass die Slowakei »in den kommenden Tagen« ein zusätzliches Raketenabwehrsystem ihrer Verbündeten erhalten werde. Zuletzt hatten die Niederlande erklärt, eine Patriot-Batterie auf dem slowakischen Militärstützpunkt Sliac stationieren zu wollen. Die Verlegung soll Mitte April erfolgen. Zuvor hatte bereits die BRD erklärt, ein Patriot-Raketensystem mitsamt einer Heeres-Kompanie der Bundeswehr in das an die Ukraine grenzende NATO-Land zu verlagern. (AFP/jW)