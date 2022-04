Erste private Mission zur ISS gestartet

Uncredited/SpaceX/AP/dpa Crew auf privater Mission

Cape Canaveral. Die erste private Mission zur Internationalen Raumstation ISS ist gestartet. Die vier Teilnehmer der Ax-1-Mission hoben am Freitag mithilfe einer Falcon-9-Rakete in einer »Crew Dragon«-Raumkapsel vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Die erste private Crew besteht aus dem spanisch-amerikanischen Astronauten Michael López-Alegría, dem US-Unternehmer Larry Connor, dem israelischen Unternehmer und Piloten Eytan Stibbe und dem kanadischen Investor Mark Pathy. Sie sollen an diesem Sonnabend an der ISS andocken. Hinter der Mission steht das private Raumfahrtunternehmen Axiom in Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde NASA und der Firma SpaceX. Die Crew soll rund eine Woche lang auf der Station bleiben und dort wissenschaftliche Experimente durchführen. (dpa/jW)