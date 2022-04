DGB: Ziel muss Inflationsausgleich sein

Berlin. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will angesichts steigender Preise in den kommenden Tarifrunden auf Lohnerhöhungen pochen. »Inflationsausgleich, eine Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an den Produktivitätsgewinnen und eine Verteilungswirkung bleiben die Hauptziele unserer Tarifpolitik, auch in dieser schweren Krise«, erklärte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sonntag). »Dass Preissteigerungen mittelfristig in die Lohnsteigerungen einfließen müssen, ist doch klar«, sagte er. (dpa/jW)