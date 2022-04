Apple: Kurz davor, Gewerkschaft zu gründen

New York. Die Beschäftigten des als Flaggschiff geltenden Apple-Geschäfts am Grand Central Terminal in Manhattan haben damit begonnen, offiziell Unterschriften zu sammeln, um eine Gewerkschaft zu gründen. Dies berichtete die Washington Post am Sonnabend. Die neue Gewerkschaft soll demnach – in Anspielung auf Apple – »Fruit Stand Workers United« heißen.

Bei erfolgreicher Gründung will sie mit der bundesweiten Gewerkschaft Workers United zusammenarbeiten. Dies wurde bereits in einer Sitzung im Februar 2022 einstimmig beschlossen. Workers United hat unter anderem Beschäftigten in einigen Starbucks-Filialen geholfen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Das Organisationskomitee wirft Apple dem Bericht zufolge Union Busting vor, also den Versuch, eine Gewerkschaft zu verhindern.

Sollten genügend Stimmen für die Gründung der »Fruit Stand Workers« zusammenkommen, wäre der Grand Central Store der erste von Apples Einzelhandelsgeschäften, in dem eine Gewerkschaft gegründet wird. (jW)