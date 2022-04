Gute Nerven

Rio de Janeiro. Die erst 20jährige Anna Janßen hat beim Weltcup der Sportschützen in Rio de Janeiro für einen überraschenden Erfolg gesorgt. Im Finale mit dem Luftgewehr setzte sich die für die SSG Kevelaer startende Janßen am Montag (Ortszeit) gegen Europameisterin Oceanne Muller aus Frankreich klar mit 17:7 durch. Janßen stand erstmals in einem Weltcupfinale. (dpa/jW)