Einer der Besten

Köln. Der deutsche Radsport trauert um einen seiner Größten: Einen Monat vor seinem 88. Geburtstag ist Hennes Junkermann gestorben. Der Krefelder prägte in den 60ern gemeinsam mit Rudi Altig, Karl-Heinz Kunde und Rolf Wolfshohl das Profiradfahren in der Bundesrepublik, aus diesem Quartett lebt nun nur noch der 83 Jahre alte Wolfshohl. In seiner fast zwei Jahrzehnte währenden Profilaufbahn gewann Junkermann zweimal die Tour de Suisse, dazu die damals ungemein renommierte Meisterschaft von Zürich sowie das Rennen »Rund um den Henninger-Turm«. Viermal landete er bei der Tour de France unter den besten zehn. 1960 wurde er Vierter. (sid/jW)