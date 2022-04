»Trauermarsch« für Ex-NPD-Chef Deckert

Heidelberg. Für diesen Sonnabend planen Neonazis in Baden-Württemberg offenbar einen »Trauermarsch« für den verstorbenen Ex-NPD-Vorsitzenden Günter Deckert. In Weinheim wollen sich Faschisten um 12.30 Uhr am Bahnhof treffen, wie die »Antifaschistische Initiative Heidelberg« am Freitag mitteilte. Deckerts Bedeutung für die faschistische Szene zeige sich an den zahlreichen Reaktionen auf dessen Tod. So hätten neben regionalen NPD-Strukturen und -Funktionären auch die NPD-Bundesspitze, Gliederungen der Partei »Die Rechte«, die »Burschenschaft Arminia Zürich zu Karlsruhe«, die Mannheimer Rechtsrockband »Aufbruch« sowie »viele weitere Protagonist*innen der revisionistischen und faschistischen Szene« bereits kondoliert. (jW)