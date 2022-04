Im Lockdown

Shanghai. Der chinesische Fußballklub Shanghai Port FC kann nicht an der diesjährigen Ausgabe der asiatischen Champions League teilnehmen. Grund dafür ist der strikte Lockdown, der nach einem Coronaausbruch in der Millionenstadt verhängt wurde. Auch darf das Team um den brasilianischen Star Oscar derzeit nicht reisen, was eine Teilnahme an der Gruppenphase des Wettbewerbs unmöglich macht. Shanghai, 2017 Halbfinalist der AFC Champions League, soll nach Angaben des Asiatischen Fußballverbandes nicht durch eine andere Mannschaft ersetzt werden. (sid/jW)