Das grüne Jackett

Augusta. Golfprofi Scottie Scheffler hat zwei Wochen nach seinem Sprung an die Spitze der Weltrangliste in überlegener Manier auch das Masters in Augusta gewonnen. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner beendete das Turnier an der Magnolia Lane, bei dem Tiger Woods ein vielbeachtetes Comeback feierte, mit einer 71er Schlussrunde und insgesamt 278 Schlägen. Für Scheffler war es der erste Sieg bei einem Major. Mit zehn unter Par lag er am Ende klar vor dem vierfachen Major-Sieger Rory McIlroy aus Nordirland (281 Schläge). Den dritten Rang teilten sich Cameron Smith aus Australien und Shane Lowry aus Irland (je 283). Für seinen vierten Turniersieg in diesem Jahr und insgesamt in seiner Karriere erhielt Scheffler ein Preisgeld von 2,7 Millionen Dollar und das legendäre grüne Jackett. (sid/jW)