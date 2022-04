Milliardenaufträge für Unterwasserkabel

Wilhelmshaven. Mit einer Auftragsvergabe in Milliardenhöhe rückt der Bau einer vorgesehenen »Stromautobahn« unter Wasser zwischen Deutschland und Großbritannien näher. Wie die Projektgesellschaft des geplanten 725 Kilometer langen Unterwasserstromkabels »Neu Connect« am Montag mitteilte, seien Aufträge für die Kabellegung und den Bau von Konverterstationen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro (1,5 Milliarden Pfund) vergeben worden. Die Kosten für das derzeit größte deutsch-britische Einzelprojekt soll ein Investorenkonsortium übernehmen. Beteiligt sind der französische Investor Meridiam, die Allianz-Gruppe sowie der japanische Energieversorger Kansai Electric Power. (dpa/jW)