Demonstranten verletzt: Zwei US-Polizisten wieder im Amt

Buffalo. Nachdem sie einen älteren Demonstranten bei einer Kundgebung gegen Polizeigewalt heftig gestoßen haben, dürfen zwei US-Polizisten ihren Dienst in der Stadt Buffalo wieder aufnehmen. Die beiden Polizisten hätten nicht gegen Regeln verstoßen und »legitime« Gewalt angewendet, hieß es im Bericht eines Schiedsmannes, aus dem zahlreiche US-Medien am Montag zitierten. Die Polizisten waren nach dem Vorfall suspendiert und wegen Körperverletzung angeklagt worden, die Klage war aber abgewiesen worden. Die Polizisten hatten den damals 75 Jahre alten Mann bei einer Demonstration 2020 so heftig gestoßen, dass er mit Blutungen am Kopf auf dem Bürgersteig liegengeblieben war. (dpa/jW)