Japan: Weitere Sanktionen geplant

Tokio. Japan will weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Das Land wolle Importe russischer Kohle »schrittweise reduzieren« und letztlich ganz vermeiden, sagte der Minister für Handel, Wirtschaft und Industrie, Koichi Hagiuda, am Freitag nach einer Kabinettssitzung. Ministerpräsident Fumio Kishida hatte zuvor angekündigt, man stehe bezüglich weiterer Sanktionen gegen Russland in Abstimmung mit der G7-Gruppe der führenden Industrienationen und wolle sie bereits am Freitag erlassen. (dpa/Reuters/jW)