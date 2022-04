Tesla eröffnet zweites Werk in USA

Austin. Elektroautobauer Tesla hat im US-Bundesstaat Texas seine zweite Fabrik in den USA eröffnet. In dem Werk sollen eine halbe Million Fahrzeuge pro Jahr hergestellt werden. Das Werk soll neben Fahrzeugen auch Batterien produzieren. Tesla-Chef Elon Musk sagte bei der Eröffnungsfeier in der Nacht zu Freitag, im kommenden Jahr solle im Werk auch die Produktion des für den US-Markt wichtigen Pick-Up-Modells »Cybertruck« starten. Tesla habe bereits mit der Auslieferung von Fahrzeugen des »Modells Y« aus der neuen Fabrik begonnen. Derselbe Fahrzeugtyp wird auch im vor wenigen Wochen eröffneten Werk im brandenburgischen Grünheide gebaut. (Reuters/dpa/jW)