Die letzte Chance

Hamburg. Der Hamburger SV hat seine letzte Chance auf die Rückkehr in die Fußballbundesliga gewahrt. Im Zweitliganachholspiel gegen den FC Erzgebirge Aue feierte das Team von Trainer Tim Walter am Dienstag abend einen verdienten 4:0-(2:0)-Heimerfolg und fuhr nach fünf sieglosen Spielen in Serie wieder einen Dreier ein. Vor 22.000 Zuschauern trafen Robert Glatzel (14.), Sonny Kittel (45.+1), Moritz Heyer (75.) und Ludovit Reis (83.) für den HSV, der den Rückstand auf den Relegationsplatz auf sechs Punkte verkürzte. Für den Vorletzten Aue wird die Lage im Tabellenkeller hingegen immer aussichtsloser. (dpa/jW)