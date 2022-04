Finnland erhöht Militärausgaben deutlich

Helsinki. Finnland will die eigenen Rüstungsausgaben deutlich ausbauen. »Der Krieg in Europa hat unser Sicherheitsumfeld grundlegend verändert«, erklärte Verteidigungsminister Antti Kaikkonen am Dienstag abend. »Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die Haushaltsmittel für die Verteidigungskräfte erheblich aufzustocken.« In den nächsten vier Jahren will das Land deshalb 2,2 Milliarden Euro zusätzlich in Rüstungsgüter stecken. (AFP/jW)