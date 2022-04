USA liefern Taiwan Teile für Raketensystem

Washington. Die US-Regierung hat am Dienstag (Ortszeit) den Verkauf von Teilen für Raketenabwehrsysteme im Wert von 95 Millionen Dollar (87 Millionen Euro) an Taiwan genehmigt. Das taiwanische Außenministerium erklärte, das Waffengeschäft werde dazu beitragen, die Insel gegen Chinas »anhaltende militärische Expansion und Provokation« zu schützen. Dem US-Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich bei den Waffenexporten um Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenstände für das »Patriot«-Raketenabwehrsystem Taiwans. Diese sollen die Funktionsbereitschaft und »Raketendichte aufrechterhalten«. So solle die »Abschreckung gegen regionale Bedrohungen« gestärkt werden. Es handelt sich bereits um die dritte Ausfuhrgenehmigung der Regierung von US-Präsident Joseph Biden für die Insel, die von Beijing als abtrünnige Provinz betrachtet wird. (AFP/jW)