USA: Festnahme nach Schüssen in Sacramento

San Francisco. Nach den tödlichen Schüssen in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento, nach denen es sechs Todesopfer gab, hat die Polizei einen ersten Verdächtigen festgenommen. Die Behörden gaben am Montag (Ortszeit) die Festnahme eines 26jährigen bekannt. Ihm wurden zunächst Körperverletzung und illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt. Sondereinsatzkommandos der Polizei durchsuchten außerdem drei Wohnungen. Bei den Schüssen in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Sacramento waren sechs Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden. Die genauen Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. (AFP/jW)