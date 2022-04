Israel für Verkauf von »Arrow 3« an Berlin

Tel Aviv. Israel und die USA haben laut einem Zeitungsbericht grundsätzlich einem Verkauf des Raketenabwehrsystems »Arrow 3« an Deutschland zugestimmt. Das berichtete die israelische Zeitung Jerusalem Post am Dienstag unter Berufung auf den Inspekteur der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz. Es wäre der erste Verkauf des Systems an ein Drittland. Deutschland hat allerdings noch keine Kaufentscheidung getroffen. Gerhartz sagte gegenüber dem Blatt, mit Blick auf Langstreckenraketen habe Deutschland gegenwärtig keine angemessene Verteidigung und prüfe daher den Kauf des »Arrow 3«-Systems. (dpa/jW)